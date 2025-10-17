Scherma. Due podi per la Leon Pancaldo alle Qualificazioni Regionali Cadetti e Giovani

Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, a Genova Voltri, la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., ha preso parte alle prime prove di Qualificazione Regionale delle categorie Cadetti e Giovani, conquistando due importanti podi e numerosi piazzamenti di rilievo.



Nella prova riservata alla categoria Cadetti, la Leon Pancaldo ha schierato in pedana Matteo Vinai, Giovanni Pozzoli e Gandolfo Sebastiano Hoai Nam.

Vinai, al debutto nella categoria, ha offerto una prestazione eccellente, vincendo tutti e cinque gli incontri della fase a gironi. Dopo aver superato con sicurezza le fasi eliminatorie, si è fermato soltanto in semifinale, conquistando il terzo posto e salendo così sul podio.

Pozzoli ha chiuso la fase a gironi con quattro vittorie su sei assalti, ma si è dovuto arrendere nei quarti di finale, terminando al quinto posto, ai piedi del podio.

Gandolfo Sebastiano Hoai Nam, con tre successi nei gironi, è stato sconfitto nella prima diretta proprio dal compagno di sala Pozzoli, concludendo al 14° posto.

Grazie ai risultati ottenuti, Matteo Vinai e Giovanni Pozzoli hanno conquistato il pass per la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Cadetti, in programma a Roma a fine novembre.



Domenica è stata invece la volta della categoria Giovani, dove la Leon Pancaldo ha schierato Letizia Bragato, Maddalena Ottolia, Gandolfo Sebastiano Hoai Nam, Giovanni Pozzoli e Matteo Vinai.

Vinai ha confermato il suo ottimo stato di forma, chiudendo i gironi con una sola sconfitta e arrendendosi soltanto in semifinale, conquistando così un nuovo terzo posto e il pass per la Qualificazione Nazionale Giovani.

Pozzoli e Gandolfo Sebastiano Hoai Nam si sono nuovamente affrontati nella prima diretta, chiudendo rispettivamente 13° e 20°.

Tra le ragazze, Letizia Bragato ha brillato nella fase iniziale con quattro vittorie su cinque, cedendo soltanto negli ottavi e classificandosi nona. Maddalena Ottolia, dopo una discreta fase a gironi, ha terminato la sua prova negli ottavi, ottenendo il 15° posto.



Nel complesso, si tratta di un esordio molto positivo per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, guidata dal Maestro Sergio Nasoni, che può dirsi pienamente soddisfatto delle prestazioni dei propri atleti.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 25 ottobre 2025, quando gli Under 14 della società finalese scenderanno in pedana a Chiavari per la Prima Prova Interregionale GPG.