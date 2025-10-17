Calcio. Il finalese Debenedetti apre un derby da sogno per l'Entella, Sampdoria battuta 3-1

Trionfo biancoceleste, figuraccia Samp. Il primo derby della storia tra Entella e blucerchiati si trasforma in un venerdì da incorniciare per la città di Chiavari, che si gode il 3-1 contro una Sampdoria a larghi tratti impresentabile, che raccoglie la quinta sconfitta in otto partite.

Squadre praticamente a specchio, con Chiappella e Donati che confermano le previsioni della vigilia: tra i chiavaresi spazio a Debenedetti e Fumagalli nel reparto offensivo, mentre nella Samp, al posto dell'infortunato Pafundi, gioca Henderson, con Giordano in difesa preferito a Vulikic. Il clima infuocato del “Sannazzari” accende subito la Virtus, pericolosa nei primi cinque minuti con Karic, grazie anche alle difficoltà a sinistra di Venuti, che fatica a trovare feeling con il sintetico. La squadra di Donati prova comunque ad alzare il proprio raggio d'azione nella fase centrale del primo tempo, peccando però di incisività negli ultimi trenta metri. L'Entella trova invece spunti interessanti sulle fasce, dove Mezzoni a destra e Di Mario a sinistra trovano spesso il fondo: al 26' Ghidotti riesce ad alzare in angolo il velenoso traversone di Fumagalli, ma sette minuti più tardi nulla può sull'incornata di Debenedetti, bravo ad anticipare Riccio, sul corner battuto da Fumagalli, e a incastrare il pallone all'angolino. La Samp precipita nuovamente nella confusione più totale, sbandando clamorosamente a ridosso del quarantesimo, quando una serie di errori e orrori difensivi spalancano la strada a Di Mario, steso in area da Ghidotti dopo il liscio di Hadzikadunic: Di Bello indica il dischetto e Franzoni, seppur col brivido, trova la rete del 2-0 che fa esplodere il “Sannazzari”.

Al rientro degli spogliatoi Donati inizia con le mosse della disperazione inserendo Cuni, Barak e Ioannou per Henderson, Cherubini e Venuti, ma l'inerzia della gara non cambia: l'Entella gioca con piglio, qualità e coraggio, mentre i blucerchiati annaspano per il campo senza trovare trame di gioco in grado di produrre occasioni da gol. Serve aspettare il 66' per rivedere un tiro della Samp: Cuni di testa incorna la punizione di Ioannou, ma la sfera si perde abbondantemente sopra la traversa. La squadra di Chiappella cerca di addormentare la partita spegnendo ogni possibile iniziativa di una Samp che la riapre all'81' con una fiammata di Coda, ma due minuti più tardi, a scrivere la parola fine sul derby, ci pensa Tiritiello, che approfitta dell'ennesima dormita su palla inattiva della difesa doriana regalando una serata storica al pubblico di Chiavari.

Il tabellino:

VIRTUS ENTELLA – SAMPDORIA 3-1

Reti: 33' Debenedetti, 39' Franzoni (rig.), 83' Tiritiello - 81' Coda

Formazioni:

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Karic (64' Dalla Vecchia), Di Mario; Fumagalli, Debenedetti (76' Russo). A disposizione : Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Bariti, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore : Chiappella.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Depaoli (87' Narro), Abildgaard (72' Ricci), Bellemo, Venuti (53' Ioannou); Cherubini (46' Cuni), Henderson (46' Barak); Coda. A disposizione : Ravaglia, Coubis, Ferri, Ferrari, Vulikic, Conti, Benedetti. Allenatore : Donati

Arbitro: Di Bello di Brindisi





