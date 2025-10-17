Calcio, Pietra Ligure. Semifinale di Coppa raggiunta, ma Moraglia vuole di più: "Dobbiamo crescere nelle letture" (VIDEO)

Osservando le gare del Pietra Ligure si percepiscono in maniera netta gli enormi margini di miglioramento che può avere l'undici biancoceleste.
Tanti fattori diversi, riassumibili correttamente da mister Moraglia in un'unica locuzione: lettura della partita.
Il tecnico ha infatti bocciato la tesi di un Pietra sornione in attesa di colpire al momento giusto, complice un avvio di partita più complicato del previsto. Note da porre all'interno di un taccuino ricco comunque di non pochi spunti positivi, a partire dall'imbattibilità mantenuta nonostante un calendario fino ad oggi poco amico.