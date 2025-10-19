Calcio, Prima Categoria B. Giornata casalinga per Veloce e Speranza, dal genovesato ecco Valsecca e Old Boys Rensen

Posti sui taccuini i risultati di ieri pomeriggio, con la netta sconfitta della Virtus Don Bosco, la domenica del girone B di Prima Categoria andrà a concentrarsi sullo Speranza e sulla Veloce.
I rossoverdi, dopo la boccata d'ossigeno di domenica scorsa, torneranno al "Briano" per sfidare un Old Boys Rensen che precede di appena un punto la squadra di Pisano.
Domenica da non fallire invece per i granata, guidati anche in questo week end dal tandem Morbelli - Ceraolo: avversario di giornata sarà il Valsecca.
A completare il quadro delle gare delle 15:00, ecco Campese - Pegliese e SCiarbo & Cogo - Rossiglionese.
5ª Giornata - Programma e Classifica Prima Categoria B
Programma 5ª Giornata (Prima Categoria B)
|Bolzanetese Virtus
|3
|-
|0
|Dinamo Apparizione
|Voltri 87
|5
|-
|1
|Virtus Don Bosco
|Multedo 1930
|1
|-
|1
|Olimpic 1971
|Audace Campomorone
|1
|-
|2
|Rabona Via Dell'Acciaio
|DOM. 19 OTTOBRE
|Campese F.B.C.
|-
|Pegliese
|Sciarbo & Cogo Calcio
|-
|Rossiglionese
|Speranza 1912 F.C.
|-
|Old Boys Rensen
|Veloce 1910
|-
|Valsecca Calcio
Classifica Dopo 4 Giornate
|Pos
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|1
|Olimpic 1971
|10
|4
|3
|1
|0
|12
|1
|11
|2
|Campese F.B.C.
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|0
|6
|3
|Voltri 87
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|4
|Bolzanetese Virtus
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|5
|Rabona Via Dell'Acciaio
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|6
|Dinamo Apparizione
|7
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|0
|7
|Old Boys Rensen
|5
|3
|1
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|Multedo 1930
|5
|4
|1
|2
|1
|5
|7
|-2
|9
|Pegliese
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|10
|Rossiglionese
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|11
|Valsecca Calcio
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|12
|Speranza 1912 F.C.
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|6
|-2
|13
|Sciarbo & Cogo Calcio
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|14
|Virtus Don Bosco
|3
|4
|1
|0
|3
|3
|9
|-6
|15
|Audace Campomorone
|0
|4
|0
|0
|4
|3
|9
|-6
|16
|Veloce 1910
|0
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|-7