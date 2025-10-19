 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 12:11

Calcio, Prima Categoria B. Giornata casalinga per Veloce e Speranza, dal genovesato ecco Valsecca e Old Boys Rensen

Posti sui taccuini i risultati di ieri pomeriggio, con la netta sconfitta della Virtus Don Bosco, la domenica del girone B di Prima Categoria andrà a concentrarsi sullo Speranza e sulla Veloce.

I rossoverdi, dopo la boccata d'ossigeno di domenica scorsa, torneranno al "Briano" per sfidare un Old Boys Rensen che precede di appena un punto la squadra di Pisano.

Domenica da non fallire invece per i granata, guidati anche in questo week end dal tandem Morbelli - Ceraolo: avversario di giornata sarà il Valsecca.

A completare il quadro delle gare delle 15:00, ecco Campese - Pegliese e SCiarbo & Cogo - Rossiglionese.

5ª Giornata - Programma e Classifica Prima Categoria B

Programma 5ª Giornata (Prima Categoria B)

Bolzanetese Virtus3-0Dinamo Apparizione
Voltri 875-1Virtus Don Bosco
Multedo 19301-1Olimpic 1971
Audace Campomorone1-2Rabona Via Dell'Acciaio
DOM. 19 OTTOBRE
Campese F.B.C.-Pegliese
Sciarbo & Cogo Calcio-Rossiglionese
Speranza 1912 F.C.-Old Boys Rensen
Veloce 1910-Valsecca Calcio

Classifica Dopo 4 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Olimpic 197110431012111
2Campese F.B.C.73210606
3Voltri 8774211954
4Bolzanetese Virtus74211523
5Rabona Via Dell'Acciaio74211752
6Dinamo Apparizione74211660
7Old Boys Rensen53120422
8Multedo 19305412157-2
9Pegliese43111440
10Rossiglionese43111440
11Valsecca Calcio4311145-1
12Speranza 1912 F.C.4311146-2
13Sciarbo & Cogo Calcio3310237-4
14Virtus Don Bosco3410339-6
15Audace Campomorone0400439-6
16Veloce 19100300318-7


                  

