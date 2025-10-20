Calcio, Cairese. Ennesimo cambio in panchina o fiducia rinnovata per Solari?

Sarà necessario attendere le prossime ore per capire se la Cairese rinnoverà la fiducia a mister Solari, oppure la dirigenza opterà per il cambio in panchina.

Ieri i gialloblu non hanno sfigurato al Comunale, nonostante la vittoria della Sanremese, come hanno testimoniato le importanti parate compiute da Bohli.

In otto partite i punti raccolti sono sei, ma sono le difficoltà evidenti da parte dei riferimenti offensivi nell'andare a segno rappresentano il vero tallone d'Achille di questa prima parte di stagione (Solari ha addirittura adattato Thomas Graziani nel ruolo di "falso nueve" contro il Celle Varazze, lasciando in panchina Fernandez e Reinero).

Il rischio di un nuovo cambio della guardia non è da escludere, dopo la staffetta tra Boschetto, Nappi e lo stesso Solari dello scorso anno, con il tecnico cairese a condurre alla salvezza i valbormidesi nei playout contro il Chieri.