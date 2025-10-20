Calcio. Il Legino ritrova gol e punti e si avvicina ai playoff, Ceriale ancora in attesa della svolta

Era da tempo che il Legino non riusciva a trovare una vittoria larga e convincente. Ci è riuscito ieri, nel delicato confronto contro il Ceriale.

Un risultato che permette ai pirati savonesi di avvicinarsi addirittura alla zona playoff, mentre i biancoblu di Mambrin restano ancorati al penultimo posto con soli quattro punti.

Legino in vantaggio poco prima della mezz'ora con il gol di Nicolò Tobia, ma la svolta decisiva al match è arrivata in chiusura di tempo, con l'espulsione di Buonocore per proteste. Nella ripresa i verdeblu hanno poi dilagato, con il secondo sigillo di Tobia, il rigore di Romeo e la rete di Gorrino nel finale.





LEGINO – CERIALE 4-0

Marcatori: 28’ e 55’ Tobia N., 71’ Romeo (rig.), 91’ Gorrino.

Legino: Santelia, Tubino, Incorvaia, Castiglione, Angeli, Damonte, Tobia A. (63’ Di Donato), Piana, Romeo (75’ Rapetti), Campus (68’ Gorrino), Tobia N. (72’ Monte W.).

All.: Tobia F.

Ceriale: Gallo, Zaytsev, Quartieri, Barone, Shpuza (60’ Molina Borja), D’Aiuto, Beluffi L., Kacellari (65’ Destito L.), Beluffi G., Buonocore, Mariani (65’ Franco).

All.: Mambrin.

Arbitro: Luca Savino di Genova.