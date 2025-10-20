Calcio. La Baia Alassio respinge le dimissioni di Sardo, il ds Taverna: "I giocatori si assumano le loro responsabilità"

La Baia Alassio non ha perso tempo dopo le dimissioni di mister Sardo.

La società ha infatti confermato il mandato al proprio allenatore dopo il 7-2 incassato ad Albissola.

Chiare e nette le parole del direttore sportivo Taverna: "Sardo ha la nostra fiducia ed è confermato alla guida della Prima Squadra. Le responsabilità del tecnico, dopo aver incassato sette reti, arrivano a un certo punto.

Chi va in campo deve assumersi le proprie responsabilità e calarsi nella mentalità della nuova categoria. In Promozione si affrontano squadre forti tecnicamente e organizzate ogni domenica, senza la giusta attitudine si vanno in contro a prestazioni come quella di ieri"