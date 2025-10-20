Calcio, Pontelungo. Il presidente Neri dopo il pari col Savona: "Risultato giusto, pronti a rafforzarci se rimarremo vicini alla vetta" (VIDEO)

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale tipo di obiettivi si porrà il Pontelungo.
Lo ha dichiarato il presidente Michele Neri dopo il 2-2 con il Savona. Un risultato che ha lasciato l'amaro in bocca per la rimonta biancoblu, ma ritenuto corretto nella dinamica della partita dal massimo dirigente granata.
Tornando al tema ambizioni, la società ingauna valuterà se e come investire nel rafforzamento nell'organico alla riapertura delle liste di trasferimento, dopo aver valutato il gap dai primi posti della graduatoria.