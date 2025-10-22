Calcio, Coppa Italia di Serie D. Notte da big al Melani per il Vado, alle 20:30 i rossoblu sfidano la Pistoiese

La gara con la Pistoiese arriva alla vigilia dell'appuntamento interno di campionato contro il Varese, ma in casa Vado c'è la volontà di godersi comunque il palcoscenico che regalerà il Melani per la sfida di questa sera contro la Pistoiese.
In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D, un match che mister Roselli non intende sottovalutare, seppur sia alle porte un fisiologico turnover.
Contro "l'olandesina", il tecnico umbro dovrebbe schierare una formazione non molto dissimile rispetto a quella vista proprio contro i corsari nella partita di Coppa del Chittolina. Un po' di respiro dovrebbe essere garantito in difesa a Bondioli (uscito per un risentimento domenica scorsa) e Messina, così come per Pisanu in mediana (oltre ai lungodegenti Vita e Bussaglia).
Una gestione delle energie attenta e curata, tanto che i rossoblu rientreranno in Liguria solamente domani, pernottando in Toscana.
Chi si aggiudicherà la sfida in programma alle 20:30 sfiderà negli ottavi la vincente di Novaromentin - Asti.
Arbitrerà il match Riahi di Lovere, affiancato da Santo di Barletta e Rocco di Castellammare di Stabia.
IL PROGRAMMA DEI SEDICESIMI
Novaromentin-Asti (arbitro meta di Vicenza)
Pistoiese-Vado (Riahi di Lovere)
Correggese-Prato (Branzoni di Mestre)
Pavia-Piacenza (Cazzavillan di Vicenza)
Club Milano-Nuova Sondrio (Frazza di Schio)
Rovato Vertovese-Este (El Amil di Nichelino)
Valmontone-Orvietana (Selva di Alghero)
Ancona-Atletico Ascoli (Saffioti di Como)
Notaresco-Albalonga (Moretti di Cesena)
Unipomezia-Trastevere (Spera di Barletta)
Citta’ di Fasano-Savoia (Schmid di Rovereto)
Francavilla-Martina (Saccà di Messina)
Reggina-Nocerina (Santinelli di Bergamo)
Sancataldese-Castrumfavara (Passarotti di Mantova)