Giudice Sportivo, Serie D. La Valenzana perde mister Pellegrini per quattro giornate, due turni di stop per Bortoletti del Celle Varazze

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 19/10/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 700,00 – DERTHONA FBC 1908
Per indebita presenza, al termine della gara, all’interno del recinto di gioco, di persona non identificata né autorizzata, qualificatasi Presidente della società, che rivolgeva reiterate espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Nonostante gli inviti ad allontanarsi da parte del Direttore di gara, permaneva sul terreno di gioco.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PELLEGRINI LUCA (VALENZANA MADO SSD.AR.L.) – Per aver rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato. (R AA)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BORTOLETTI MIRKO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DEL BELLO FRANCESCO (IMPERIA CALCIO SRL)
BRUZZONE MATTEO (VARESE FOOTBALL CLUB SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SOPLANTAI VALENTINO SORIN (ASTI)
TOMA ANDREA (ASTI)
OLIVERI COSIMO (NOVAROMENTIN SRL)