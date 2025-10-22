 / Sport acquatici

Allerta Meteo. Gli orari di chiusura della piscina Zanelli nella giornata di giovedì 23 ottobre

La piscina comunale “Zanelli”, situata in Corso Colombo 3 a Savona, rimarrà chiusa al pubblico e agli atleti per gran parte della giornata di domani, giovedì 23 ottobre 2025.

La decisione è stata presa in seguito all'emanazione dell'Allerta Meteo Arancione da parte della Protezione Civile, valida dalle ore 10:00 alle ore 17:59 di giovedì.

Di conseguenza, la struttura sospenderà tutte le attività e gli allenamenti in programma dalle ore 10:00 alle ore 18:00, salvo l'eventualità di ulteriori proroghe legate all'evoluzione del quadro meteorologico.

La Piscina “Zanelli” sarà comunque accessibile al pubblico e agli utenti nelle fasce orarie che precedono e seguono l'allerta: l'apertura è prevista per le ore 7:15 fino alle ore 10:00 e, successivamente, dalle ore 18:00 fino alla chiusura serale delle ore 22:00.

