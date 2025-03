Altarese ko con la San Filippo Neri Yepp, mister Ponte conta le assenze: "Risultato pesante in un momento difficile" (VIDEO)

E' un risultato pesante per mister Alessio Ponte quello con cui la sua Altarese si è dovuta arrendere 3-1 tra le mura amiche di fronte alla San Filippo Neri Yepp.

"Appena sbagliamo ci puniscono subito e infatti da un nostro da un nostro errore di impostazione abbiamo subito il primo gol. Così come sul secondo" è l'amara riflessione del tecnico, alle prese ultimamente con qualche assenza di troppo. "Siamo in un momento difficile - continua - abbiamo una serie di assenze veramente preoccupate: contiamo 6/7 giocatori importanti fuori causa su un gruppo di 21 giocatori. Stanno giocando sempre gli stessi ed è normale ci sia un po' di fatica. Speriamo di recuperare qualcuno in vista di domenica e della partita importantissima contro la Virtus Sanremo. I ragazzi devono crederci ancora e mettere il coltello fra i denti".