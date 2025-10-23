 / Calcio

Calcio, Coppa Liguria. Gli ottavi di andata in archivio, c'è chi vede già la qualificazione ai quarti di finale

La Coppa Liguria di Prima Categoria entra nel vivo con le gare di andata degli ottavi di finale, disputate tra martedì e mercoledì.

L’Atletico Quarto si è imposto nell'anticipo di misura sul San Lorenzo grazie a una rete di Denaro al 75’, subentrato dalla panchina e decisivo nel regalare ai genovesi un piccolo ma importante vantaggio in vista del ritorno.

Netto invece il successo della Virtus Sanremese, capace di espugnare il campo dell’Ospedaletti con un sonoro 3-0: i gol di Martelli, Alvarez e Ventre nel finale hanno chiuso un match acceso anche sul piano disciplinare, con due espulsioni nel primo tempo (Taddei e Santarsiero).

Sorridono anche Albinguaunia e Speranza, entrambe vittoriose di misura: i bianconeri hanno battuto il Cengio 1-0 con un gol di Gastaldi al 51’, mentre lo Speranza ha superato 2-1 l’Old Boys Rensen in un finale incandescente, con il botta e risposta tra  Rossetti e Rusca nei minuti conclusivi dopo il vantaggio iniziale di Sciutto.

Prestazione di forza dell’Olimpic, che ha travolto 4-1 la Valsecca. Dopo il vantaggio firmato da Pollarolo, ci hanno pensato Fedri (doppietta) e Gjoka a blindare il risultato. Inutile nel finale la rete di Cardillo per gli ospiti. Il ritorno, a campi invertiti, si preannuncia quasi precluso per il  Valsecca.

Convincente anche il Torriglia, che si è imposto con un netto 3-0 sul Borgoratti grazie alla doppietta di Lucà (uno su rigore) e al sigillo di Fraterrigo. Prestazione autoritaria dei biancoblù, che mettono un piede nei quarti.

Sconfitta interna per il Bruborg Lux, battuto 1-2 dal Lavagna 2.0. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bianchi, gli ospiti hanno ribaltato la situazione grazie ai gol di Tortorella e Polani, conquistando così un prezioso successo esterno.

Infine, successo casalingo per il Lerici, che al termine di un match equilibrato ha battuto 2-1 il Cadimare. I gol di Broccini e Verona hanno indirizzato l’incontro, mentre Gueye nel recupero ha tenuto vive le speranze degli ospiti in vista del ritorno.

