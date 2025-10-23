Calcio. La Carcarese si fa rimontare due reti dal Molassana. Galli: "Ce la giochiamo con tutti, ma è mancata la giusta cattiveria" (VIDEO)

“Un 2-2 che lascia amarezza, soprattutto perché siamo andati in vantaggio di due gol e quando sei sopra devi cercare di tenere il risultato. Forse rispetto ad altre partite siamo stati meno brillanti, un po’ meno cattivi, non avevamo il giusto agonismo e questo ci ha punito. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza. Abbiamo visto che possiamo vincere contro tutti quando giochiamo da squadra, quando siamo tosti e faccio quello che sappiamo fare, ma abbiamo anche visto che con chiunque possiamo andare in difficoltà quando siamo in vantaggio. Il Molassana è una squadra che segna tanto, lo hanno dimostrato anche al Corrent, non hanno avuto tante occasioni ma quelle che hanno avuto sono riusciti a sfruttarle bene. Noi invece non abbiamo sfruttato al meglio le nostre, sarà qualcosa su cui lavorare nelle prossime settimane in cui ci aspetta un tour de force. A partire da domenica prossima, tornerò da ex al Begato. Sarà dura, dovremmo affrontare Campomorone, Rivasamba e Fezzanese, tre squadre accreditate per la vetta. Il Campomorone forse è una sorpresa, ma ha dimostrato che può stare nelle prime posizioni. Dobbiamo lavorare, pensare solo alla prossima e non alle altre due. Siamo con il mister, la squadra è unita, sono sicuro che continuando a lavorare la vittoria arriverà presto”

Ecco le dichiarazioni di Daniele Galli rilasciate ai canali ufficiali biancorossi: