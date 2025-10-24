Calcio, Il Savona corre ai ripari contro l'emergenza infortuni: Davide Costamagna è il nuovo preparatore atletico

Il Savona non si è sottratto a una campagna acquisti d'alto profilo nel corso dell'estate, andando a tesserare giocatori pronti a condurre la squadra biancoblu verso l'Eccellenza.

Non avere però una figura interna di riferimento che potesse curare a dovere la preparazione atletica ha condizionato in maniera evidente il rendimento della squadra, come ha confermato l'infinita serie di problemi muscolari che ha attanagliato l'organico di mister Cola.

Una mancanza grave per un team che punta in alto, ma a cui la società del presidente Milani ha posto rimedio tesserando Davide Costamagna.



L'annuncio:

"Siamo lieti di annunciare che dalla data odierna il Preparatore Atletico Davide Costamagna entrerà a far parte dello Staff di Mister Lele Cola.

Costamagna professionista molto preparato ha iniziato la sua carriera nella stagione 21/22 in serie D alla Lavagnese, per poi passare nell’estate 22 alla Sampdoria primavera U19 di Tufano come performance analyst e nella stagione 2023/24 ad Albenga come Preparatore atletico in prima squadra in serie D con Mister Fossati.

Da questa sera inizierà il suo nuovo percorso per i nostri colori!"