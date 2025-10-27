Calcio. Il Pietra Ligure si butta via un'altra volta, il Molassana recupera due gol ai biancocelesti

La trasferta di Molassana ha il retrogusto dell'ennesima occasione persa per il Pietra Ligure
I biancocelesti di Moraglia faticano a compiere il definitivo salto di qualità, buttando via tre punti che, alla mezz'ora di gioco apparivano già in cassaforte.
A l"Boero" sono infatti emersi i limiti di gestione e personalità noti, al momento non ancora compensati dall'importante campagna di rafforzamento estiva.
La sfida in terra genovese si era aperta nel migliore dei modi, con l'uno-due messo a segno da Giglio tra il 17' e il 28'.
La squadra di De Lucia è rientrata però subito in partita con Montemagno, trovando al 90' il pareggio con Mermina (l'ottavo gol subito dal Pietra nelle ultime quattro gare).
Tranchant mister Moraglia nel post gara ai microfoni di Settimanasport: "Nel secondo tempo non abbiamo giocato, del palleggio non ce ne facciamo niente se non si creano occasioni da gol".
Il Pietra Ligure resta comunque a sei punti dalla vetta, un margine recuperabile a patto di cambiare marcia. Un fattore non scontato complice la cronica discontinuità della squadra, ma necessario per evitare il rischio di trasformarsi un'eterna incompiuta.
MOLASSANA- PIETRA LIGURE 2-2
Marcatori: 17’ Giglio (Rig.), 28’ Giglio, 32’ Montemagno (Rig.), 90’ Mermina
Molassana: Carlucci, De Lucia M., Erroi, Lipani, Barletta, Campaner, Provenzano, Mermina, Montemagno, Trocino, Diop.
Allenatore: De Lucia S.
Pietra Ligure: Balducci, Pili, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Dominici, Rovere, Sogno, Pavese, Iorio.
Allenatore: Moraglia
Arbitro: Fousfos di Albenga