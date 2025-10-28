Calcio. Carcarese U21 ko a Mallare, mister Testa: "Fa male la sconfitta, ma dal punto di vista del gioco non mi posso lamentare"

Carcarese Under 21 sconfitta in trasferta nella terza giornata del girone B di Seconda Categoria. I giovani biancorossi, guidati in panchina da mister Simone Testa, sono stati superati 2-1 dal Mallare.

"La partita l’abbiamo fatta nel secondo tempo, abbiamo preso due gol ingenuamente su errori difensivi, su cui dobbiamo lavorare - ha spiegato Testa - Sul primo su un uno contro uno non abbiamo dato la copertura, il secondo invece è arrivato dopo un cross in mezzo e una sponda di Franco. Bene Maggioni che ha fatto subito gol dopo il suo ingresso ed è entrato bene anche dal punto di vista caratteriale. La gara in generale è stata equilibrata, qualche occasione l’abbiamo avuta ma siamo stati poco incisivi davanti. Bene nella costruzione, bene fino al centrocampo, mentre nella fase offensiva abbiamo peccato in alcune situazioni".

"Ovviamente complimenti al Mallare, non sono stati solo nostri errori ma anche loro meriti. Fa male la sconfitta, ma dal punto di vista del gioco non mi posso lamentare. Dobbiamo però sicuramente lavorare sulla fase offensiva e difensiva. La prossima la giocheremo lunedì sera al Corrent contro la Nolese, una delle favorite. Sarà complicata, cercheremo di affrontarla al meglio delle nostre possibilità, consapevoli della forza dell’avversario, in settimana lavoreremo anche su questo aspetto", ha concluso il tecnico biancorosso.