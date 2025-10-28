Serie D. Ciceri soddisfatto a metà del suo Varese: «La prestazione c'è stata, il risultato no. Dobbiamo restare "dentro" il campionato»

«Soddisfatto della prestazione perché abbiamo fatto una buona gara e siamo "dentro" un percorso, non posso essere però contento di come è venuta la sconfitta dopo che eravamo riusciti a portare la partita sui nostri binari». Andrea Ciceri commenta così il ko di Vado che fa scappare la capolista, all'ottava vittoria in nove gare, a +9 sui biancorossi.

L'allenatore biancorosso non si dà pace, in particolare, per com'è arrivata la rete del 3-1 ma anche su di un presunto fuorigioco sul 2-1 vadese e sul gol annullato a Cogliati.

Al di là delle recriminazioni c'è però spazio per i complimenti ai rossoblù e l'appello ai suoi: non mollare la presa nonostante le distanze in classifica dalla vetta.