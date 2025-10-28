 / Calcio

Calcio | 28 ottobre 2025, 18:40

Serie D. Ciceri soddisfatto a metà del suo Varese: «La prestazione c'è stata, il risultato no. Dobbiamo restare "dentro" il campionato»

L'analisi dell'allenatore dopo il ko contro il Vado, con qualche recriminazione su alcuni episodi

«Soddisfatto della prestazione perché abbiamo fatto una buona gara e siamo "dentro" un percorso, non posso essere però contento di come è venuta la sconfitta dopo che eravamo riusciti a portare la partita sui nostri binari». Andrea Ciceri commenta così il ko di Vado che fa scappare la capolista, all'ottava vittoria in nove gare, a +9 sui biancorossi.

L'allenatore biancorosso non si dà pace, in particolare, per com'è arrivata la rete del 3-1 ma anche su di un presunto fuorigioco sul 2-1 vadese e sul gol annullato a Cogliati.

Al di là delle recriminazioni c'è però spazio per i complimenti ai rossoblù e l'appello ai suoi: non mollare la presa nonostante le distanze in classifica dalla vetta.

Lorenzo Tortarolo

