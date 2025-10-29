Contributi a fondo perduto per gli impianti natatori: richieste già aperte dal 27 ottobre

Da lunedì scorso è possibile depositare le richieste di accesso al contributo a fondo perduto destinato alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. L’iniziativa è prevista dall’articolo 3 del decreto di riparto emanato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 6 maggio 2025.

Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall’apertura della piattaforma, accessibile sul portale ufficiale del Dipartimento per lo Sport all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/. Una volta inoltrate, le istanze saranno sottoposte all’istruttoria da parte degli organismi sportivi affilianti e dello stesso Dipartimento.

I criteri di determinazione del contributo e la documentazione richiesta restano invariati rispetto a quanto stabilito nel DPCM del 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento il 6 luglio 2022.

Le ASD e SSD che hanno già beneficiato del contributo nel 2024 dovranno risultare, alla data di pubblicazione dell’avviso, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del medesimo DPCM. Tali enti potranno accedere alla piattaforma e confermare i dati già in possesso dell’amministrazione per ottenere l’erogazione del contributo nella stessa misura dell’anno precedente, salvo eventuali rideterminazioni dovute a un numero eccessivo di richieste rispetto al budget stanziato. Sarà possibile modificare soltanto l’IBAN per l’accredito. Qualora, invece, uno degli elementi dichiarati nel 2024 risulti variato (fatta eccezione per l’IBAN), sarà necessario presentare una nuova domanda.

Le ASD e SSD che non hanno ricevuto contributi in passato dovranno invece dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025. Non saranno ammesse richieste da parte di enti cessati alla data di apertura della piattaforma.

Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza tecnica, è possibile scrivere a supporto.avvisibandi@coninet.it. Le richieste di chiarimento di carattere amministrativo vanno invece inviate all’indirizzo programmazionesport@governo.it.