Il Dego guarda al futuro, via libera al nuovo centro sportivo

La giunta Siri ha approvato questa mattina il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo centro sportivo che sorgerà in via Giuseppe Morena.

L’iniziativa, presentata dall’A.S.D. Dego Calcio e sostenuta dall’amministrazione, rappresenta un investimento strategico per il futuro della comunità.

La decisione arriva dopo i gravi danni causati dall’alluvione del 22 settembre, che ha distrutto ancora una volta il campo sportivo comunale. L’impianto, già compromesso da precedenti esondazioni, si trova infatti in un’area a rischio e non garantiva più condizioni di sicurezza né la possibilità di un utilizzo continuativo.

Il nuovo centro sportivo nascerà invece in una zona sicura e non soggetta a esondazioni. Sarà una struttura moderna e polifunzionale, pensata per accogliere non solo le attività calcistiche, ma anche eventi ricreativi, scolastici e associativi: un nuovo punto di riferimento per la vita sociale di Dego.

L’intervento, del valore complessivo di 1,2 milioni di euro, sarà candidato ai contributi regionali previsti dalla legge sullo sport. Il Comune si è impegnato a garantire un cofinanziamento del 30% qualora il progetto ottenga il sostegno della Regione Liguria.

La proposta è stata accolta positivamente anche dall’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, che nelle scorse settimane ha visitato Dego per constatare i danni dell’alluvione e ascoltare i progetti dell’Amministrazione per una soluzione definitiva.

Con questo passo, il Comune di Dego apre la strada alla realizzazione di un’opera molto attesa, destinata a diventare un luogo di sport, incontro e crescita per l’intera Val Bormida.