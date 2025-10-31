Pallacanestro Alassio. Poillice altro tra Prima Squadra Maschile, giovanili e Selezioni Regionali

Debutto per la prima squadra di DR2 e per l’Under 17 Gold, quarta gara per l'Under 15 Eccellenza che riceve la visita di Moncalieri, Minibasket e selezioni regionali sono stati gli appuntamenti che hanno visti coinvolti i cestisti gialloblu

Serie DR2: Vittoria all'esordio in trasferta per la prima squadra che vede debuttare diversi ragazzi del 2008 in una partita abbastanza equilibrata per i primi due periodi e che vede gli alassini prendere il largo dopo l'intervallo lungo. A referto ben undici ragazzi su dodici che hanno segnato e ampio spazio per tutti i convocati.

OSPEDALETTI 52 - PONENTE 79



Under 17 Gold: Prima di campionato con Scuola Basket Diego Bologna Spezia che viene a far visita ai ponentini e gioca una gara intensa: “Pian piano riusciamo ad andare avanti nel punteggio ma mai con scarti rassicuranti. Alla fine buona vittoria che da fiducia per le prossime partite”

PONENTE 71 - S.B.D.B. SPEZIA 54



Under 15 ECCELLENZA PIEMONTE: “Arrivano a farci visita i vice campioni regionali piemontesi di MONCALIERI e la partita si è giocata ad un'intensità pazzesca per tutti i 40 minuti. Le nostre scarse percentuali ai liberi e qualche facile errore in appoggio sbagliato in più degli avversari ci condannano per soli due punti ma siamo molto contenti di giocare gare così.”

PONENTE 82 - MONCALIERI 84



MINIBASKET: In attesa dei vari mini campionati e con tanti bimbi che stabbo ancora provando, sabato mattina bel torneo interno per i nostri e le nostre Esordienti con tante belle partite su 3vs3 e 5vs5. Domenica invece, per le mini cestiste, partecipazione alla Pigotta di Loano per diverse nostre mini atlete che hanno giocato per tutta la mattinata nel vero spirito minibasket.

