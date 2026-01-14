Basket, Under 17. La Cestistica Savonese la spunta sul Golfo dei Poeti, Sogno dominatore con 34 punti

Vittoria netta per la U17 Gold Maschile della Cestistica Savonese, che reagisce alla sconfitta di venerdì superando Basket Golfo dei Poeti con il punteggio di 76-56.

La formazione biancoverde conduce l’incontro sin dalle prime battute, mantenendo il controllo del gioco per tutti i 40 minuti e costruendo un margine costante, sempre superiore ai 15 punti, con un massimo vantaggio di +22. Nonostante alcune imprecisioni offensive e qualche scelta forzata, la squadra ha mostrato solidità, intensità e una buona capacità di gestione della gara.

La formazione ospite non ha comunque smesso di lottare e nell’ultimo quarto è riuscito a ridurre il divario fino al -8, approfittando di alcune disattenzioni difensive e di una fase di transizione poco lucida da parte dei padroni di casa. La Cestistica ha però reagito prontamente, ritrovando compattezza e chiudendo il match con autorità.

Sugli scudi Riccardo Sogno, miglior realizzatore dell’incontro con 34 punti, frutto di 4 triple e 8 canestri da due. Importante anche il contributo di Alesio Gjergjndreaj, autore di 19 punti. Buona nel complesso la prova corale di tutta la squadra.

Con questo successo, la Cestistica conquista due punti importanti in ottica playoff, restando in scia al gruppo di testa della classifica.



CESTISTICA SV – BASKET GOLFO DEI POETI 76-56

(25-11; 40-27; 58-38)

Tabellino Cestistica SV:

Sogno 34, Gjergjndreaj 19, Pescetto 10, Conte 6, Truddaiu 6, Vallarino 2, Oliveri, Lika, Canepa, Camoirano.

Pellegrin N.E.

Allenatore: Valle.