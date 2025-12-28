Basket. Under 17 femminile. Chiusura di 2025 col fiocco per la Cestistica Savonese

L'Under 17 femminile della Cestistica Savonese conclude l’anno con una vittoria interna contro la Polysport Lavagna, imponendosi con il punteggio di 65-43.
L’avvio di gara è equilibrato, con le padrone di casa che faticano a trovare continuità nei primi minuti. Dopo la metà del primo quarto, però, la squadra savonese aumenta l’intensità, sfruttando una buona presenza a rimbalzo e diverse situazioni di contropiede che consentono di costruire un primo vantaggio. All’intervallo lungo il punteggio è di 30-21.
Nel secondo tempo, le ragazze guidate da coach Napoli mantengono un ritmo elevato e ampliano progressivamente il divario, controllando la partita fino alla sirena finale.
Dal punto di vista individuale, miglior realizzatrice dell’incontro è Sofia Mustacchio con 21 punti. Ottima anche la prestazione di Ranno, che chiude con 19 punti accompagnati da una tripla doppia grazie a 11 assist e 11 rimbalzi. Lineo contribuisce con 10 punti, offrendo inoltre un apporto significativo in fase difensiva.
Il successo consente alla squadra di chiudere positivamente l’ultima gara dell’anno prima della pausa.
CESTISTICA SV – Polysport Lavagna 65-43
(15-11; 30-21; 46-31)
Tabellino:
Mustacchio 21
Ranno 19
Lineo 10
Scotti 8
Ganora 5
Romin 2
Rosti
Giuzio
Ammatuna
Rossi
All.: Napoli – Ranno