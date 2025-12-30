Pallacanestro Alassio, Gran successo a Pesaro con un primo e un quarto posto per i ponentini

Tre giorni in una delle città italiane più importanti a livello cestistico regalano ai ponentini due coppe e un'esperienza indimenticabile in due categorie, Under 15 e Under 17.



UNDER 15: Un successo largo, frutto dell'esperienza che tutti i ragazzi stanno vivendo in Eccellenza e che alla lunga paga con una crescita che servirà non solo nell'immediato ma nel futuro di tutti quelli che vorranno continuare a giocare fino a quando desidereranno.

I gialloblù esordiscono con i Lombardi di BK VITTUONE e dopo un inizio indeciso prendono il comando della partita con tutti i ragazzi a referto. Domenica mattina i liguri superano BRAMANTE PESARO (1° Squadra in Serie B) e al pomeriggio CESENATICO guadagnandosi una meritata Finale. In finale trovano i lombardi di HUB DEL SEMPIONE che superano grazie a tutti i ragazzi protagonisti in campo: "Complimenti ai ragazzi e a Pietro alla sua prima esperienza da capo allenatore in una delle città simbolo del basket. L'Unico dispiacere è per l'assenza di Andrea, malato, sostituito all'ultimo dal fratello Davide e contentissimi invece per tutti i presenti che hanno avuto conferma di quanti miglioramenti hanno fatto e faranno con questo bel gruppo".

PONENTE - VITTUONE 86-30

PONENTE - CESENATICO 83-37

PONENTE - B. PESARO 85-39

PONENTE - HUB SEMPIONE 75-45



UNDER 17: Quarti su dodici partecipanti, Coppa e l'orgoglio di aver affrontato tutte e tre le squadre che sono arrivate davanti ai ponentini con una crescita esponenziale partita dopo partita. Esordio con i primi nel Gold marchigiano, POL. CESENATICO-CERVIA, e nonostante il divario fisico i liguri cedono solo di 12. Il giorno dopo vittoria con i toscani di VALDELSA che permette ai gialloblu di guadagnare la semifinale contro i secondi in Eccellenza marchigiana, BRAMANTE PESARO, con i quali giocano bene ma alla fine perdono stando in partita per quasi tutto l'incontro. Nella finale 3°-4° posto si affrontano i primi del loro girone toscano, VALDARNO, in una partita dove vanno avanti, soffrono la zona avversaria, stanno in partita ma alla fine cedono di dieci all'ultimo dopo aver giocato una gran gara: "Abbiamo fatto un torneo in crescendo e contro squadre davvero attrezzate. Siamo contenti del percorso dei ragazzi e siamo convinti che ne trarranno beneficio nel preseguo del campionato"

PONENTE - CESENATICO 61-73

PONENTE - VALDELSA 88-47

PONENTE - B.PESARO 54-70

PONENTE - VALDARNO 54-64

"Grandissima esperienza per tutti i trentaquattro partecipanti tra giocatori, staff e supporter. E' stata una bellissima esperienza per concludere l'anno e darsi appuntamento al 2026 con rinnovato entusiasmo. Contenti sia della vittoria under 15 che del quarto posto under 17. Siamo orgogliosi di poter portare i nostri colori in giro per l'Italia e in una città dove si respira basket ovunque"