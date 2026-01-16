Basket, Under 17. Il derby non frena l'appetito della Cestistica Savonese, è dominio contro l'Ardita Nervi

Continua il momento magico per le ragazze della U17 Femminile della Cestistica Savonese. Dopo aver festeggiato nel derby solo due giorni fa, le biancoverdi firmano un prestigioso bis superando con autorità l’Ardita Nervi. Il punteggio finale di 78-25 fotografa perfettamente un match dominato dal primo all'ultimo minuto.

Le ragazze di coach Napoli hanno imposto il proprio ritmo fin dalla palla a due. La partita non è mai stata in discussione: una difesa asfissiante e una fluidità offensiva invidiabile hanno permesso alle savonesi di scavare immediatamente un solco profondo nel punteggio.

La circolazione di palla corale e la capacità di colpire in contropiede hanno caratterizzato l'intera sfida, permettendo alla panchina biancoverde di gestire le energie e dare ampio spazio a tutte le rotazioni disponibili.

Sotto il profilo realizzativo, spicca la prova maiuscola di Serena Ranno, capace di mettere a referto ben 26 punti. Al suo fianco, la capitana Scotti ha guidato la squadra con 19 punti di grande sostanza, mentre Gaia Romin (11 punti) si è fatta valere sotto le plance con giocate di assoluta efficacia.

Nonostante il divario netto, lo staff tecnico guarda già avanti: l'obiettivo è trasformare l'entusiasmo di queste due vittorie consecutive in benzina per il lavoro quotidiano in palestra, affinando ulteriormente i meccanismi di gioco in vista dei prossimi impegni.

CESTISTICA SV – ARDITA NERVI: 78-25

(27-; 42-12; 57-29)



TABELLINO

Ranno 26

Scotti 19

Romin 11

Ganora Car. 8

Lineo 6

Dagna 4

Giuzio 2

Mustacchio

Rosti

Sambarino

Merengone



All. Napoli-Ranno