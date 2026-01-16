Pallacanestro Alassio. Ritorno dalle feste a marce alte per le squadre maschili e femminili

Otto partite da mercoledì a domenica, ecco nel dettaglio come è andata iniziando dalle più grandi della Serie C, passando per le giovanili e finendo con il minibasket:



SERIE C FEMMINILE

Un terzo quarto negativo costa l'incontro alle ponentine che nel complesso giocano un'ottima partita contro la capoclassifica Amatori Savona. Indicazioni positive quindi, nonostante il referto giallo.

APS 67 - PONENTE 50



Under 17 GOLD Maschile

Con Tigullio doveva essere la prima partita dal rientro delle vacanze natalizie ma la gara non si è disputata per il mancato arrivo della capolista.

Under 17 FEMMINILE (nella foto)

Arriva a far visita alle gialloblù la Cestistica Savonese che si trova nelle posizioni di vertice. Fin dall'inizio le alassine giocano una buona partita limitando i cali che generalmente caratterizzano questa squadra:

"Raccogliamo il sesto successo stagionale con merito confermandoci tra le migliori squadre dell'annata in Liguria".

PONENTE 56 - CESTISTICA 42



Under 15 ECCELLENZA Piemonte

Dal Piemonte arriva Saluzzo e i ponentini riescono a stare davanti per tutti i 40 minuti:

"In questo difficilissimo campionato conquistiamo il sesto successo stagionale con un bilancio in parità e diversi referti gialli arrivati con scarti minimi, segno della competitività della nostra squadra. Siamo contenti per la crescita del gruppo e ottimisti per gli anni a venire con la speranza che tanti arrivino a giocare in prima squadra".

PONENTE 88 - SALUZZO 77



ALLIEVE PIEMONTE CSI

Nello scontro al vertice la alassine cedono con Carmagnola al cospetto di una squadra molto fisica che ha meritato il successo:

"Le nostre hanno lottato per tutti i 40 minuti e l'obiettivo sarà, a fine anno, di giocarcela maggiormente contro questa forte squadra".

ALASSIO 34 - CARMAGNOLA 57



Under 13 NBA

In attesa delle divise NBA i gialloblù giocano una gran partita conquistando la vittoria con Imperia che arriva al termine di 40 minuti giocati molto bene contro una squadra che è ben più forte di ciò che non dica il risultato finale:

"Bella prestazione da parte di tutti i convocati che hanno confermato di meritare l'attuale posizione in classifica".

ALASSIO 76 - IMPERIA 36



ESORDIENTI FEMMINILE

Trasferta positiva per le mini cestiste del 2014-15 di Alassio-Borghetto-Le Torri che sono andate a Imperia riuscendo a conquistare tutti i tempi:

"Il gruppo si sta sempre più affiatando e siamo contenti di ciò perchè l'obiettivo principale è quello di preparare il gruppo ai prossimi anni portandolo a piccoli passi dal minibasket al basket giovanile".

Imperia 4 - Alassio 12



SCOIATTOLI-LIBELLULE

Bel torneo di inizio 2026 a Loano con i nati nel 2017-18 alassini che giocano due belle partite con Ceriale e Loano nel giusto spirito minibasket. Tanti minitempi, tanto gioco e tanti sorrisi per tutti i presenti.