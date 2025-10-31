Una giornata nel segno della "Dea" per i giovani della Baia Alassio Auxilium

Un grande appuntamento attende i giovani calciatori della Baia Alassio Auxilium. Lunedì 3 novembre, allo Stadio Ferrando di Alassio, si terrà una giornata di allenamento speciale sotto la supervisione dei tecnici dell’Atalanta, frutto della recente affiliazione con la Dea Academy.

Sarà un momento di formazione di altissimo livello: gli allenatori del club bergamasco osserveranno da vicino gli allenamenti dei ragazzi, offrendo indicazioni tecniche e metodologiche che contribuiranno alla loro crescita sportiva e personale.

Un’occasione unica per i giovani atleti, che potranno vivere da protagonisti l’esperienza e la competenza di una delle società più virtuose d’Italia nel lavoro con i settori giovanili.

La collaborazione con l’Atalanta è stata fortemente voluta e si è concretizzata grazie all’impegno del direttore generale Daniele Taverna e del presidente Andreino Durante, che hanno lavorato con dedizione per offrire al settore giovanile una prospettiva di crescita concreta e strutturata.

«Il nostro obiettivo – sottolinea Gianriccardo Bologna, responsabile tecnico del settore giovanile – è trasmettere ai ragazzi valori che vanno oltre il campo: l’impegno, la disciplina, il rispetto e la passione per il gioco. Grazie a questa collaborazione con l’Atalanta possiamo offrire loro un percorso educativo e sportivo di livello professionale».

Concetto ribadito anche da Gian Piero De Matteis, dirigente responsabile del settore giovanile: «Lo Stadio Ferrando è la casa dei nostri giovani, un impianto che riflette la bellezza e l’energia di questa città. Accogliere qui i tecnici della Dea è motivo di orgoglio e una spinta a fare sempre meglio».

Inoltre, i tecnici della Baia Alassio Auxilium parteciperanno con entusiasmo alla Giornata Didattica DEAcademy – “Dal campo alla metodologia”, in programma l’11 e 12 novembre 2025 a Bergamo. Un’iniziativa dedicata agli allenatori delle società affiliate, volta alla condivisione dei metodi, dei principi e dei valori del modello formativo nerazzurro.

Un’ulteriore conferma dell’importanza di questo percorso, che unisce formazione, passione e crescita continua.

La Baia Alassio Auxilium conferma così la propria missione: costruire un vivaio fondato su valori autentici, dove il calcio diventa scuola di vita, collaborazione e crescita.