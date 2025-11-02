Calcio, Vado. A Ligorna il primo stop, Roselli: "Difficile dire chi sia più forte, ma una sconfitta in inferiorità numerica ci può stare"

Primo ko stagionale per il Vado, che cede di misura in casa del Ligorna.

Mister Roselli lancia dal primo minuto Pastorino (non al top la condizione di Abonckelet, dirottato in panchina), confermando in avanti il tandem Raffini - Barwuah.

Dopo appena otto minuti la squadra di Mister Pastorino passa in vantaggio: Scannapieco serve sulla sinistra Carlini, che crossa perfettamente al centro per Khiari, pronto a insaccare da pochi passi per l’1-0.

Il Vado reagisce con personalità: Ciccone prova più volte la conclusione, ma trova sempre un attento Rodriguez, protagonista di diverse parate decisive. Anche il Ligorna risponde con Miccoli e Carlini, ma Bellocci evita il raddoppio.

Nel secondo tempo Roselli ridisegna il Vado: fuori Pastorino e Barwuah, dentro De Rinaldis e Arras. Al 66’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Saltarelli, ma non smettono di crederci: Raffini al 70’ impegna ancora Rodriguez, autore di una splendida deviazione in angolo, dall'altra parte si esalta anche Bellocci sulla girata di Pastore. Nel finale Arras ha l’occasione per pareggiare al 93’, ma da posizione ravvicinata calcia alto sopra la traversa.

Così mister Roselli nel post gara nelle dichiarazioni rilasciate a Settimanasport: "Ligorna è un campo particolare, con seconde palle tipo flipper, qualche nostro giocatore ci ha messo un po' di tempo ad adattarsi. Perdere una partita in dieci ci può stare, anche perchè nessuna delle due squadre è più forte dell'altra. Altre volte meritavamo di meno e abbiamo raccolto di più, oggi ci sono stati tutti i presupposti per pareggiare ma non ci siamo riusciti, senza dimenticare la mancata assegnazione di un calcio di rigore a nostro favore nettissimo".



LIGORNA – VADO 1-0

MARCATORE: 8’ pt Khiari (L)



LIGORNA: Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli, Scannapieco, Pastore, Busto (12’ st Rosa), Sabbione, Piredda, Costantino, Khiari (26’ st Tiana).

A disposizione: Corci, Vassallo, Moramarco, Colombo, Vitali, Lurani, Sodini.

Allenatore: Pastorino



VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Pisanu (19’ st Gulinelli), Raffini, Ciccone, Lupinacci, Messina, Pastorino (7’ st De Rinaldis), Syll (26’ st Cecchinato), Barwuah (7’ st Arras).

A disposizione: Viganò, Abonckelet, Torre, Ndianefo, Aspesi.

Allenatore: Roselli

ARBITRO: Nencioli

ASSISTENTI: Pellegrini, Guiducci