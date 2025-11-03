Calcio. Il Ligorna impone il primo stop al Vado, Scannapieco: "Bravi a reagire dopo l'inciampo col Gozzano, la vittoria è del presidente Saracco" (VIDEO)

Paolo Scannapieco nel corso degli anni ha saputo innalzare le proprie "skills" non solo in ambito difensivo, ma trasformandosi quando necessario in un vero regista aggiunto. Lo si è visto in occasione del gol di Khiari, innescato proprio dal difensore centrale di Toirano. Ecco il suo commento e le azioni principali della gara:

«È stato un avvio di campionato sicuramente importante. Ripeto, la prestazione di Gozzano ci sta, inciampare e fare un piccolo incidente di percorso fanno parte del gioco. Siamo stati bravi perché non era facile oggi, incontravamo la più forte del campionato. Abbiamo vinto, siamo contentissimi, però ora subito testa alla Lavagnese perché comunque ci sono tantissime partite ancora. Voglio dedicare questa vittoria al nostro Presidente perché ci mette sempre nella condizione di fare grandi campionati. So quanto ci tiene e quindi questa è anche la sua vittoria».