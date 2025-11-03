 / Calcio

Calcio | 03 novembre 2025, 19:00

Calcio, Promozione. Il Pontelungo riprende la Sampierdarenese nel finale, il gol di Delfino vale un punto per i granata

Calcio, Promozione. Il Pontelungo riprende la Sampierdarenese nel finale, il gol di Delfino vale un punto per i granata

Il Pontelungo conquista un punto prezioso tra le mura amiche, pareggiando 1-1 contro la Sampierdarenese in una gara equilibrata e combattuta.

Gli ospiti passano in vantaggio all'80° minuti con Fornaro, che al termine di un’azione sviluppata sulla sinistra raccoglie un pallone al limite e piazza un tiro preciso e imparabile.

Nel recupero i granata con determinazione trovano il meritato pareggio: Farinazzo batte rapidamente una punizione per Delfino, che calcia in diagonale. Il portiere respinge, ma lo stesso Delfino si avventa sulla ribattuta e insacca con decisione per l’1-1 definitivo.

Un risultato giusto per quanto visto in campo, con il Pontelungo capace di rimontare grazie a carattere e lucidità nei momenti chiave.

PONTELUNGO - SAMPIERDARENESE 1-1 

Marcatori: 80’ Fornaro, 90’ Delfino.


Pontelungo: Breeuwer, Sardo (69’ Delfino), Staltari, Marcich, Farinazzo, Garabello, Guardone A., Asteggiante, Ardissone, Piu, Barbo (60’ Fazio). 

Allenatore: Zanardini 

Sampierdarenese: Bulgarelli, Molinari, Bruzzese, Pittaluga V. (77’ Fornaro), Bruni, D’Artibale, Biagini (85’ Gaggero), Costa, Velastegui, Cappelletti (70’ Ardigò), Bazzurro.

 Allenatore: Pittaluga R. 
 

Arbitro: Gabriele Semeria di Imperia.

 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium