Calcio, Promozione. Il Pontelungo riprende la Sampierdarenese nel finale, il gol di Delfino vale un punto per i granata

Il Pontelungo conquista un punto prezioso tra le mura amiche, pareggiando 1-1 contro la Sampierdarenese in una gara equilibrata e combattuta.
Gli ospiti passano in vantaggio all'80° minuti con Fornaro, che al termine di un’azione sviluppata sulla sinistra raccoglie un pallone al limite e piazza un tiro preciso e imparabile.
Nel recupero i granata con determinazione trovano il meritato pareggio: Farinazzo batte rapidamente una punizione per Delfino, che calcia in diagonale. Il portiere respinge, ma lo stesso Delfino si avventa sulla ribattuta e insacca con decisione per l’1-1 definitivo.
Un risultato giusto per quanto visto in campo, con il Pontelungo capace di rimontare grazie a carattere e lucidità nei momenti chiave.
PONTELUNGO - SAMPIERDARENESE 1-1
Marcatori: 80’ Fornaro, 90’ Delfino.
Pontelungo: Breeuwer, Sardo (69’ Delfino), Staltari, Marcich, Farinazzo, Garabello, Guardone A., Asteggiante, Ardissone, Piu, Barbo (60’ Fazio).
Allenatore: Zanardini
Sampierdarenese: Bulgarelli, Molinari, Bruzzese, Pittaluga V. (77’ Fornaro), Bruni, D’Artibale, Biagini (85’ Gaggero), Costa, Velastegui, Cappelletti (70’ Ardigò), Bazzurro.
Allenatore: Pittaluga R.
Arbitro: Gabriele Semeria di Imperia.