Al via la 35ª edizione del Campionato Invernale del Ponente: 24 barche in gara tra Varazze e Celle Ligure

Ha preso il via la 35ª edizione del Campionato Invernale del Ponente, la storica manifestazione dedicata alle imbarcazioni d’altura, organizzata dal Comitato dei Circoli del Ponente, formato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla Lega Navale Italiana di Savona.
Le regate si svolgono come di consueto nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure, con un totale di 24 imbarcazioni iscritte suddivise tra le tre classi: 11 in ORC, 10 nella Gran Crociera e 3 nella nuova classe Libera, introdotta quest’anno in forma sperimentale e basata su rating ORC, una novità assoluta per il Campionato.
Sabato 1 novembre 2025, presso l’Hotel Milton di Varazze, si è svolto il tradizionale briefing di apertura dedicato ad armatori ed equipaggi. Dopo l’introduzione e il benvenuto del nuovo presidente del Varazze Club Nautico, Francesco Talassano, ha preso la parola il presidente del Comitato di Regata, Roberto Goinavi, che ha illustrato le istruzioni di regata e risposto alle domande dei partecipanti. Al termine, la consegna dei gadget e un ricco rinfresco hanno offerto un piacevole momento di convivialità per inaugurare la nuova edizione del Campionato.
Domenica 2 novembre il Comitato di Regata, tra un temporale e l’altro, ha inizialmente atteso a terra il miglioramento delle condizioni meteo, issando Intelligenza a terra. A mezzogiorno, vista la stabilizzazione e il miglioramento delle condizioni meteo, è stata tentata l’uscita ma il mare formato e la quasi totale assenza di vento non hanno permesso di dare il via alla regata. Dopo alcune valutazioni e un’ulteriore attesa, il Comitato ha deciso di annullare le prove previste, rimandando l’appuntamento al prossimo week-end in calendario.
Il Campionato riprenderà nel weekend del 22 e 23 novembre, con la speranza di condizioni meteo più favorevoli e tanta voglia di regatare da parte di tutti gli equipaggi.
L’entusiasmo dimostrato durante il briefing e l’elevato livello tecnico delle barche iscritte fanno comunque presagire un Campionato ricco di partecipazione, spirito sportivo e sana competizione, nel solco della tradizione del Campionato Invernale del Ponente, giunto al suo trentacinquesimo anno di vita.