Al via la 35ª edizione del Campionato Invernale del Ponente: 24 barche in gara tra Varazze e Celle Ligure

Ha preso il via la 35ª edizione del Campionato Invernale del Ponente , la storica manifestazione dedicata alle imbarcazioni d’altura, organizzata dal Comitato dei Circoli del Ponente, formato dal Varazze Club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla Lega Navale Italiana di Savona.

Le regate si svolgono come di consueto nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure, con un totale di 24 imbarcazioni iscritte suddivise tra le tre classi: 11 in ORC, 10 nella Gran Crociera e 3 nella nuova classe Libera, introdotta quest’anno in forma sperimentale e basata su rating ORC, una novità assoluta per il Campionato.

Sabato 1 novembre 2025, presso l’Hotel Milton di Varazze, si è svolto il tradizionale briefing di apertura dedicato ad armatori ed equipaggi. Dopo l’introduzione e il benvenuto del nuovo presidente del Varazze Club Nautico, Francesco Talassano, ha preso la parola il presidente del Comitato di Regata, Roberto Goinavi, che ha illustrato le istruzioni di regata e risposto alle domande dei partecipanti. Al termine, la consegna dei gadget e un ricco rinfresco hanno offerto un piacevole momento di convivialità per inaugurare la nuova edizione del Campionato.

Domenica 2 novembre il Comitato di Regata, tra un temporale e l’altro, ha inizialmente atteso a terra il miglioramento delle condizioni meteo, issando Intelligenza a terra. A mezzogiorno, vista la stabilizzazione e il miglioramento delle condizioni meteo, è stata tentata l’uscita ma il mare formato e la quasi totale assenza di vento non hanno permesso di dare il via alla regata. Dopo alcune valutazioni e un’ulteriore attesa, il Comitato ha deciso di annullare le prove previste, rimandando l’appuntamento al prossimo week-end in calendario.

Il Campionato riprenderà nel weekend del 22 e 23 novembre, con la speranza di condizioni meteo più favorevoli e tanta voglia di regatare da parte di tutti gli equipaggi.

L’entusiasmo dimostrato durante il briefing e l’elevato livello tecnico delle barche iscritte fanno comunque presagire un Campionato ricco di partecipazione, spirito sportivo e sana competizione, nel solco della tradizione del Campionato Invernale del Ponente, giunto al suo trentacinquesimo anno di vita.



