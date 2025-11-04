Calcio, San Francesco Loano. Saponara esulta: "Vittoria fondamentale contro l'Arenzano, i ragazzi hanno ritrovato autostima e carica"

Può esultare per la prima volta in stagione la San Francesco Loano al triplice fischio di una partita di campionato. Se in Coppa Italia i rossoblù avevano già assaporato il gusto del successo, è stata domenica contro l'Arenzano, all'ottava giornata, che è giunta la prima vittoria per i ragazzi di mister Brignoli, ottenuta all'86esimo grazie alla rete di Balla.

"Dopo queste settimane di lavoro pur segnate dalle sconfitte, abbiamo continuato ad allenarci caparbiamente, abbiamo aumentato l’autostima e a credere a noi stessi. Con l’Arenzano è arrivata una prima vittoria per noi fondamentale, contro una squadra come noi che si vuole salvare. Questo ha dato molta carica a tutti i ragazzi, che anche nel post partita hanno potuto festeggiare tutti assieme", ha esordito il club manager Sergio Saponara, soddisfatto per quanto visto al "Merlo" domenica e nel lavoro settimanale.

Da stasera tutti al lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni: "Busalla, Taggia e Voltrese sono tre partite che ci consentiranno di alzare il tiro e continuare a credere nel nostro obiettivo che è la salvezza" ha proseguito il dirigente.

Che ha poi fatto il punto sul mercato: "Stiamo lavorando, valutando alcuni profili importanti da contattare per innestarli nella rosa. Campelli ha chiesto la risoluzione contrattuale per motivi lavorativi, in uscita ci sarà anche l’attaccante classe 2008 Celella".