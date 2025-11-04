 / Calcio

Calcio | 04 novembre 2025, 12:50

Calcio, San Francesco Loano. Saponara esulta: "Vittoria fondamentale contro l'Arenzano, i ragazzi hanno ritrovato autostima e carica"

Sul fronte mercato, si va verso la rescissione per Campelli e Celella

Calcio, San Francesco Loano. Saponara esulta: &quot;Vittoria fondamentale contro l'Arenzano, i ragazzi hanno ritrovato autostima e carica&quot;

Può esultare per la prima volta in stagione la San Francesco Loano al triplice fischio di una partita di campionato. Se in Coppa Italia i rossoblù avevano già assaporato il gusto del successo, è stata domenica contro l'Arenzano, all'ottava giornata, che è giunta la prima vittoria per i ragazzi di mister Brignoli, ottenuta all'86esimo grazie alla rete di Balla.

"Dopo queste settimane di lavoro pur segnate dalle sconfitte, abbiamo continuato ad allenarci caparbiamente, abbiamo aumentato l’autostima e a credere a noi stessi. Con l’Arenzano è arrivata una prima vittoria per noi fondamentale, contro una squadra come noi che si vuole salvare. Questo ha dato molta carica a tutti i ragazzi, che anche nel post partita hanno potuto festeggiare tutti assieme", ha esordito il club manager Sergio Saponara, soddisfatto per quanto visto al "Merlo" domenica e nel lavoro settimanale.

Da stasera tutti al lavoro per preparare al meglio i prossimi impegni: "Busalla, Taggia e Voltrese sono tre partite che ci consentiranno di alzare il tiro e continuare a credere nel nostro obiettivo che è la salvezza" ha proseguito il dirigente.

Che ha poi fatto il punto sul mercato: "Stiamo lavorando, valutando alcuni profili importanti da contattare per innestarli nella rosa. Campelli ha chiesto la risoluzione contrattuale per motivi lavorativi, in uscita ci sarà anche l’attaccante classe 2008 Celella".

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium