Calcio femminile, Vado. Prosegue il percorso netto di Coppa dopo il 3-1 all'Albenga: "La sfida con la Genova Calcio vale il primo posto nel girone"

E' stato un avvio di stagione con il vento in poppa per la Prima Squadra Femminile del Vado.
Le ragazze rossoblu sono infatti reduci dal successo con l'Albenga, con il passaggio del turno di Coppa a portata di mano.
"Con la vittoria del Riva continuiamo ad essere a punteggio pieno - ha spiegato l'allenatrice Nadia Galliano - con nove punti raccolti in tre partite. Battere domenica prossima la Genova Calcio ci permetterebbe di chiudere il nostro raggruppamento al primo posto, per affrontare poi la seconda classificata del girone A nel doppio confronto in semifinale.
Oltre ai punti, tutto lo staff tecnico non può che essere soddisfatto del rendimento delle nostre ragazze: il tabellino infatti ci conforta con le undici reti realizzate e appena un gol subito".