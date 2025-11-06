 / Calcio

Calcio, Carcarese. Anche Giribaldi festeggia la prima vittoria dopo il 2-1 al Rivasamba: "Siamo forti, cona la Fezzanese sarà un'altra battaglia" (VIDEO)

Ci meritiamo questa vittoria. In queste prime partite abbiamo faticato, ma siamo rimasti uniti, abbiamo cercato di lavorare duro e seguire quello che ci diceva il mister e lo staff. Sono molto felice. Questo campionato è di altissimo livello, ma noi siamo forti, è inutile negarlo. Domenica a Fezzano sarà un’altra battaglia, ma come dico sempre io è una partita di calcio. Loro faranno di tutto per provare a batterci, noi faremo lo stesso. Dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per portare a casa i punti e regalarci un’altra domenica importante”

Le parole di Luca Giribaldi, migliore in campo nel match contro il Rivasamba ai canali ufficiali biancorossi.

