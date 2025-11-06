 / Calcio

Calcio | 06 novembre 2025, 11:23

Calciomercato, Cairese. Floris ritrova Giorcelli, c'è un nuovo centrale per i gialloblu

Calciomercato, Cairese. Floris ritrova Giorcelli, c'è un nuovo centrale per i gialloblu

Che il reparto della Cairese fosse da rimpinguare era evidente da tempo. Così la Cairese ha portato a termine un'operazione da "usato sicuro", dato che mister Roberto Floris conosce particolarmente bene il giocatore che sta per entrare a far parte dei ranghi gialloblu.

E' arrivata infatti l'ufficialità per l'ingaggio di Nicolò Giorcelli, difensore centrale classe 2003.

Dopo i trascorsi nei vivai di Juventus, Roma e Torino, il centrale piemontese ha militato nella Correggese, per poi entrare a far parte dei ranghi del Bra, dove ha condiviso una stagione con l'attuale allenatore gialloblu.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium