Calciomercato, Cairese. Floris ritrova Giorcelli, c'è un nuovo centrale per i gialloblu

Che il reparto della Cairese fosse da rimpinguare era evidente da tempo. Così la Cairese ha portato a termine un'operazione da "usato sicuro", dato che mister Roberto Floris conosce particolarmente bene il giocatore che sta per entrare a far parte dei ranghi gialloblu.

E' arrivata infatti l'ufficialità per l'ingaggio di Nicolò Giorcelli, difensore centrale classe 2003.

Dopo i trascorsi nei vivai di Juventus, Roma e Torino, il centrale piemontese ha militato nella Correggese, per poi entrare a far parte dei ranghi del Bra, dove ha condiviso una stagione con l'attuale allenatore gialloblu.