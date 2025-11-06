Giudice Sportivo, Promozione. Un turno a Rignanese, Polito e mister Alessi

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 2/11/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 2/11/2025 – DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOLLO FOOTBALL CLUB
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione da cui risulta che la gara è stata sospesa al 12° minuto di gioco del primo tempo, a causa della pioggia battente che gli impediva di proseguire la direzione della stessa;
Il DDG, dopo aver atteso 20 minuti e aver constatato l’impossibilità di riprendere la gara unitamente ai capitani, dichiarava definitivamente sospesa la gara con il risultato di 0 a 0;
Atteso che al momento della sospensione il gioco era stato interrotto per un fallo e doveva essere ripreso con un calcio di punizione diretto a favore della società Follo Football Club, da battersi sulla trequarti destra del terreno di gioco, in direzione della porta situata dal lato spogliatoio.
P.Q.M.
Dispone:
La continuazione della gara in questione, in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.
GARE DEL 1/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIGNANESE FABIO (SAVONA F.B.C. 1907)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GAGGERO LORENZO (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (II INFR)
GORRINO ANDREA (LEGINO 1910)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)
AGOSTINO GIUSEPPE (SAVONA F.B.C. 1907)
GARE DEL 2/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 – SANTERENZINA
Per la condotta dei propri collaboratori che insultavano e minacciavano durante la gara la terna arbitrale.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2025
GIORGI FRANCESCO (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
TISALBO PIETRO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE (I INFR)
NICOLETTI GIACOMO GIOVANN (CA DE RISSI SG)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/11/2025
OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA
ALESSI DIEGO (FINALE)
Espulso per doppia ammonizione al termine della gara.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)
AMMONIZIONE (III INFR)
PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
VIRGA JACOPO (SAMPIERDARENESE)
Al 24' st, rivolgeva all’AA1 un’espressione irriguardosa e al DDG un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MASTROGIOVANNI ANDREA (CA DE RISSI SG)
PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)
POLITO THOMAS (FINALE)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
GUZZONI GIACOMO (SANTERENZINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MENINI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
PANDISCIA DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
GARZON DANIELE (MASONE)
LUPI JACOPO (MASONE)
ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)
CHIARABINI MIRKO (PRAESE 1945)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
CADENASSO DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (III INFR)
PERRIER SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
ERHAHON JONATHAN OMO (CA DE RISSI SG)
D’AMICO JARI (CAPERANESE 2015)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)
KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
ROSAIA CRISTIANO (LEVANTO CALCIO)
TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)
ELHDIY ZAKARIA (MAGRA AZZURRI)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
GIOVANNONI ISAIA (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI SANTO LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MAMMOLITI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MACAGNO MANUELE (ALBISSOLE 1909)
PASTORINO DANIELE (ALBISSOLE 1909)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
ROSSO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
HALAJ SERGIS (FINALE)
IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)
ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)
RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (NEW BRAGNO CALCIO)
PANELLI MASSIMILIANO (NEW BRAGNO CALCIO)
DE SIMONE ANDREA (PRAESE 1945)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)
BIASIN GIACOMO (SANTERENZINA)
GIACCHE SAMUELE (SANTERENZINA)
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
SARNO ALFREDO (SERRA RICCO 1971)
ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
CUKA LEONIDI (ALBISSOLE 1909)
DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
RISIO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
GIBILARO FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)
TOSCANO ALESSIO (CAPERANESE 2015)
MALLARINO GIACOMO (FINALE)
MORETTI FABIO (FINALE)
TONA MARC (FINALE)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
LORIERI SAMUELE (MAGRA AZZURRI)
PEROVIC STEFAN (NEW BRAGNO CALCIO)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
LAURO ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
ARDIGO ANTONIO ALFREDO (SAMPIERDARENESE)
CHIESA LUCA (SAN CIPRIANO)
CEESAY MUHAMMAD B (SANTERENZINA)
SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)
GIOVINAZZO ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
TRAVERSO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
BERGITTO EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)
MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)