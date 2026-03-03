Calcio | Il Superba si spegne nella ripresa e il Ceriale ne approfitta, mister Napoli: "Non basta giocare un solo tempo" (VIDEO)

E' stato un Superba a due volti differenti, ma non è bastato quello positivo del primo tempo con un vantaggio durato però solo pochissimi minuti per strappare punti salvezza pesanti nello scontro diretto col Ceriale, che nella ripresa ha messo la freccia mettendo in cascina tre pesanti punti.

Ha promosso l'approccio iniziale dei suoi, frutto di qualche novità tattica portata dallo staff di mister Malinconico, l'allenatore in seconda Giuseppe Napoli, bocciando però senza appello la ripresa. Il calo d'intensità dei genovesi, insieme al piglio decisamente più aggressivo dei cerialesi, è stato infatti un mix fatale.

A pesare sull'economia del match è stato poi anche il brutto infortunio di Cadenasso, la cui uscita dal campo per un profondo taglio alla testa ha tolto qualità e geometrie alla manovra, ma non vuole trovare alibi il tecnico in seconda: nonostante la sconfitta e una classifica che scotta, l'ottimismo non manca ma a patto di imparare a gestire i momenti di nervosismo e a mantenere alta l'attenzione per l'intera durata della gara, senza dipendere esclusivamente dai singoli.