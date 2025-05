Calcio, San Francesco Loano. Saponara detta i tempi: "Entro il week end il nuovo mister, i lavori per il sintetico partiranno il 16 giugno"

Non dovrebbe tardare molto l'annuncio sul nome del tecnico che raccoglierà le redini della San Francesco Loano dopo Cristian Cattardico.

I nomi rimbalzati negli ultimi giorni sono quelli di Davide Brignoli e di Alessandro Lupo, ma il direttore generale Sergio Saponara è pronto al riguardo a schierare il catenaccio, almeno per qualche giorno.

"L'ufficialità sul nome del nuovo allenatore credo possa arrivare entro il termine del fine settimana. Un aspetto importante, certo, ma dopo la permanenza in Eccellenza siamo anche al lavoro per rendere la strutturazione del club solida e capillare in ogni ambito. L'arrivo del manto in sintetico sarà in quest'ottica un grande stimolo e, a tal riguardo, posso annunciare che l'opera di installazione del nuovo terreno di gioco e il riammodernamento dell'Ellena prenderanno il via il prossimo 16 giugno".