Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni nei gironi liguri, la Veloce perde Matteo Favara per due giornate

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 8/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2025
TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (II INFR)
DAMONTE MOIZO STEFANO – ALLENATORI (OLD BOYS RENSEN)
SQUALIFICA FINO AL 27/11/2025
MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
SQUALIFICA FINO AL 20/11/2025
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
Commentava con un componente della sua società l'operato del ddg in maniera irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
DI FEDE ALESSIO (VOLTRI 87)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
CRAVIOTTO FILIPPO (OLD BOYS RENSEN)
Al 19' pt, gioco fermo colpiva con una gomitata il volto di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
Al 19' pt, quando una rissa fra le squadre si stava placando, colpiva il volto di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)
(sanzione attenuata per le scuse presentate a fine primo tempo)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
MANGIATORDI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
MURTAS ANDREA (CELLA 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO)
CODDA PAOLO (PANCHINA)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
COSTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
GUZZO FRANCESCO (BORGORATTI)
FOPPIANO ALESSANDRO (CASARZA LIGURE)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
CESARETTI SIMONE (F.C.LAVAGNA 2.0)
CERRI JOAN (FORZA E CORAGGIO)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN)
RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)
LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
FEDRI SACHA (BOLZANETESE VIRTUS)
PATRONE GIACOMO (BOLZANETESE VIRTUS)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
CAVAGNARO PIETRO (CASARZA LIGURE)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)
RIVIECCIO FABIO (CELLA 1956)
CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)
CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)
MOSTO FEDERICO (F.C.LAVAGNA 2.0)
MARCHINI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)
AMOAKO ERIC (G.S. GRANAROLO)
ZAMANA FILIPPO (G.S. GRANAROLO)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
FEDRI CHAVEZ (OLIMPIC 1971)
SPADONI EDOARDO (PANCHINA)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
OTTOLINI FEDERICO (VALSECCA SPORT & FUN)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
GARE DEL 9/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
SOLARI MASSIMILIANO (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONASERA ANTONIO (AUDACE CAMPOMORONE)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
PORCELLA ROSSANO (CISANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MESSINA GAETANO (AUDACE CAMPOMORONE)
FIGONE MARCELLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
MORO DOMENICO (CAMPOROSSO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GEROSA THOMAS (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
GIOVINAZZO ROCCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)
RAVETTINO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BAHRI ISSA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
DI PERNA FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (III INFR)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CIPRIANO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
POZZATI LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)
CROCE SAMUELE (CENGIO)
LOBERTO VINCENZO (CISANO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (II INFR)
RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)
LUTI BESENGHI MATTIA (BOLANESE)
FAZZARI FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
DE FERRARI LORENZO (BORGO RAPALLO 98)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
BONATI ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
VENZA ALESSIO (MULTEDO 1930)
CEPPI GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)
CONDORELLI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FANCELLU FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)
POLCINO MICHAEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)
BASSO ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
BERRUTI GIOVANNI (VENTIMIGLIACALCIO)
DAMONTE FEDERICO (VIRTUS DON BOSCO)
PERRONE EDOARDO (VIRTUS DON BOSCO)
NEGRO ANDREA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIANO MATTEO (ALTARESE 1929)
BETTINI ALESSIO (ANDORA 1966)
DE BONI LEONARDO PAOLO (ANDORA 1966)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR D (ANDORA 1966)
ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)
CASTAGNOLA GABRIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)
DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)
ALLISIARDI FABIO (BORGHETTO 1968)
GERINI RICCARDO (BORGO RAPALLO 98)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)
RIZZO SIMONE (CENGIO)
PIOTTO VALENTINO (CISANO)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
BACCINO TOMMASO (DEGO CALCIO)
GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)
AVIGNONE ROCCO MARIA (GOLFO DIANESE 1923)
ROBOTTI ROBERTO (GOLFO DIANESE 1923)
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
PESCAROLO STEFANO (MULTEDO 1930)
ANSALDI FEDERICO (ONEGLIA CALCIO)
PRIMON MARTINO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BIANCO ALESSIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965)
EZ ZAHRAOUI OTMANE (RIOMAIOR 1965)
BOVE ROBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SPINELLI GIULIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CHIAPPINO LEONARDO J. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)
FALCONE TOMMASO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
RICORDINI MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
VERARDI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
ALASIA ANDREA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
CRUDO ERIK (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SCALABRIN MAXIMO UMBERTO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)