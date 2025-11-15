Calcio. Mario Damiani, l’eroe dei Mustangs: dal Legino alla gloria americana con un golden gol

Mario Damiani, ex capitano della Juniores Legino e protagonista dell’indimenticabile cavalcata che portò la formazione verdeblu al titolo senza mai conoscere sconfitta, continua a lasciare il segno anche oltreoceano. Il centrocampista ligure è stato infatti il grande protagonista dei quarti di finale della fase nazionale universitaria, guidando i suoi Morningside Mustangs a una vittoria epica.

La formazione dell’Iowa ha superato per 3-2 i Dakota Wesleyan al termine di una sfida mozzafiato, decisa dalla regola del golden gol, ancora in vigore in alcune competizioni statunitensi.

A firmare il gol qualificazione è stato proprio Damiani: durante i supplementari, su un cross pennellato dalla destra, il giocatore italiano ha anticipato tutti con un imperioso colpo di testa, facendo esplodere lo stadio e chiudendo la contesa.

Un’impresa nella quale Damiani non è stato decisivo soltanto all’ultimo respiro. Già nei tempi regolamentari, infatti, era stato lui a servire l’assist del 2-2, ridando vita ai Mustangs e trascinando la squadra verso la storica rimonta.