Pallanuoto. L'allerta non ferma Rari Nantes Savona - Trieste, il match è stato anticipato alle 10:30

Cambia l’orario della sfida tra BANCO BPM Rari Nantes Savona e Pallanuoto Trieste, valida per l’8ª giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 di pallanuoto. A causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile dalle ore 12 di domani, domenica 16 novembre, l’incontro in programma alla piscina “Zanelli” verrà anticipato alle 10.30 rispetto all’orario inizialmente previsto delle 14.00.

La decisione è stata assunta in via precauzionale per consentire il regolare svolgimento della partita prima dell’entrata in vigore dell’allerta e garantire piena sicurezza ad atleti, staff e pubblico.

La piscina “Zanelli” resterà invece chiusa per tutta la giornata di domenica 16 novembre per quanto riguarda la libera balneazione e i corsi, in ottemperanza alle disposizioni legate alla situazione meteorologica.