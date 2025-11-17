Ciccione allagato, la scelta del Coc evita un nuovo caos: ma il rinvio andava deciso prima (Foto)

Da Lavocediimperia.it

Le immagini dello stadio “Ciccione” completamente allagato parlano da sole. La decisione del Coc di chiudere l’impianto è apparsa una scelta saggia per scongiurare il rischio di rivivere il remake della prima giornata dello scorso campionato: allora, il giorno successivo alla pomposa inaugurazione della Cittadella dello Sport e del nuovo manto, la partita contro il Ligorna venne sospesa per un improvviso e violento nubifragio.

Questa volta, però, forse sarebbe stato opportuno intervenire con maggiore tempestività. Le previsioni meteo erano chiare e in altresituazioni, Vado Ligure, Celle Ligure e Sestri Levante è arrivata automatica la sospensione degli incontri, evitando lunghe e disagevoli trasferte ai giocatori e, magari, anche ai tifosi. La decisione tardiva, invece, ha costretto i gialloblù della Val Bormida a muoversi comunque, affrontando un viaggio reso complicato dal maltempo e con potenziali rischi sulla strada.

Uno stop inevitabile, dunque, ma che avrebbe potuto essere comunicato prima nell’interesse di tutti.