Calcio, Prima Categoria. Speranza e Veloce si dividono la posta in palio: al Santuario finisce 2 a 2

SPERANZA - VELOCE 2-2 (4’ Carocci, 37’ rig. Di Nardo - 29’ Bruzzone, 91’ Guarco)
Finisce qui, Speranza e Veloce si dividono la posta in palio in un match tanto sentito quanto combattuto
91’ LA PAREGGIA GUARCO! Conclusione dell’ex Millesimo da dentro l’area che porta il match sul 2 a 2
Saranno 7 i minuti di recupero: extra time eccessivo
88’ Occasione per Fancellu che non ha la forza di chiudere il match
81’ Lascia il campo Alo, al suo posto Frosio
77’ Molinari allontana il pallone, giallo per lui. Mister Morbelli tenta la carta Panucci, esce Favara
73’ Entro Gabriel Berruti, lascia il campo un generoso Di Nardo
70’ Nuovo cambio per lo Speranza che inserisce Luca Sciutto per Accatino. Valdora rileva invece Esposito negli ospiti
65’ Esce capitan Rossetti ed entra Carrera
63’ Cambia anche Pisano con Murialdo al posto di Pelegalli
62’ É il momento di Leskaj che prende il posto di Bruzzone
60’ Cartellino giallo anche per Esposito, partita ora molto nervosa
58’ VELOCE IN 10 UOMINI! Fallaccio di Torrini su Fancellu e rosso diretto per il difensore. Ammonito per proteste anche Favara
56’ Errore in fase di impostazione di Torrini, Di Nardo ne approfitta ma alla fine il difensore riesce a deviare in corner
47’ Ammonizione per Rossetti
46’ Inizia il secondo tempo
SECONDO TEMPO
Termina qui la prima frazione, Speranza in vantaggio sulla Veloce per 2 a 1
Due minuti di recupero
44’ Speranza vicina al tris: Marchi anticipa di un soffio l’attaccante pronto a battere a rete
41’ BERRUTI SALVA SU SALIS! Rovesciata del numero 10 e super riposta del portiere rossoverde. La palla rimane lì ma alla fine l’arbitro fischio un fallo in attacco
37’ SPERANZA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Incomprensione tra Favara e Debenedetti, si inserisce Accatino che viene steso dal portiere ospite, ammonito, e l’arbitro indica il dischetto. Si presenta Di Nardo che spiazza l’estremo difensore e fa 2 a 1
34’ Ci prova Carocci dalla distanza, palla alta
28’ PAREGGIO DELLA VELOCE! Cross in mezzo dalla destra di Piu, Berruti Daniel non trattiene e lascia lì il pallone che Bruzzone non deve far altro che spingere in rete
19’ Guarco cerca Salis con un lancio oltre la difesa ma il capitano granata é in fuorigioco
12’ ROSSETTI SALVA SULLA LINEA! Conclusione sporca di Guarco che doventa un assist per Revello che tocca verso la porta ma trova la respinta del capitano a centimetri dal goal
4’ SPERANZA SUBITO IN VANTAGGIO! Punizione chirurgica dai 35 metri di Carocci che fa colpire la palla contro il palo interno e gonfia la rete
1’ Inizia la gara
PRIMO TEMPO
Si ritrovano Speranza e Veloce, dopo la sfida di Coppa, con alcune polemiche nel post gara sui vari giornali locali, le due squadre si sfidano a caccia di tre punti che sarebbero molto importanti per le rispettive classifiche. Rossoverde appena fuori dalla zona playoff, granata in crescita e desiderosi di dare una piega diversa al proprio campionato.
SPERANZA: Berruti D., Molinari, Carocci, Alo, Rossetti S., Pasquino, Di Nardo, Palegalli, Accatino, Bianchi, Fancellu.
A disposizione: Trozzola, Carrera, Sciutto M., Frosio, Murialdo, Sciutto L., Berruti G., Rossetti, Buzali.
Allenatore: Pisano.
VELOCE: Debenetti, Marzano, Marchi, Esposito, Torrini, Favara D., Revello, Guarco, Bruzzone, Salis, Piu.
A disposizione: Valenti, Valdora, Leskaj, Berardinucci, Panucci, Crocilla, Vallone, Spotorno, Caviglia.
Allenatore: Morbelli.
Arbitro: Porzio di Genova.