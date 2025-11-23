Calcio, Prima Categoria. Speranza e Veloce si dividono la posta in palio: al Santuario finisce 2 a 2

SPERANZA - VELOCE 2-2 (4’ Carocci, 37’ rig. Di Nardo - 29’ Bruzzone, 91’ Guarco)



Finisce qui, Speranza e Veloce si dividono la posta in palio in un match tanto sentito quanto combattuto

91’ LA PAREGGIA GUARCO! Conclusione dell’ex Millesimo da dentro l’area che porta il match sul 2 a 2

Saranno 7 i minuti di recupero: extra time eccessivo

88’ Occasione per Fancellu che non ha la forza di chiudere il match

81’ Lascia il campo Alo, al suo posto Frosio

77’ Molinari allontana il pallone, giallo per lui. Mister Morbelli tenta la carta Panucci, esce Favara

73’ Entro Gabriel Berruti, lascia il campo un generoso Di Nardo

70’ Nuovo cambio per lo Speranza che inserisce Luca Sciutto per Accatino. Valdora rileva invece Esposito negli ospiti

65’ Esce capitan Rossetti ed entra Carrera

63’ Cambia anche Pisano con Murialdo al posto di Pelegalli

62’ É il momento di Leskaj che prende il posto di Bruzzone

60’ Cartellino giallo anche per Esposito, partita ora molto nervosa

58’ VELOCE IN 10 UOMINI! Fallaccio di Torrini su Fancellu e rosso diretto per il difensore. Ammonito per proteste anche Favara

56’ Errore in fase di impostazione di Torrini, Di Nardo ne approfitta ma alla fine il difensore riesce a deviare in corner

47’ Ammonizione per Rossetti

46’ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Termina qui la prima frazione, Speranza in vantaggio sulla Veloce per 2 a 1

Due minuti di recupero

44’ Speranza vicina al tris: Marchi anticipa di un soffio l’attaccante pronto a battere a rete

41’ BERRUTI SALVA SU SALIS! Rovesciata del numero 10 e super riposta del portiere rossoverde. La palla rimane lì ma alla fine l’arbitro fischio un fallo in attacco

37’ SPERANZA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Incomprensione tra Favara e Debenedetti, si inserisce Accatino che viene steso dal portiere ospite, ammonito, e l’arbitro indica il dischetto. Si presenta Di Nardo che spiazza l’estremo difensore e fa 2 a 1

34’ Ci prova Carocci dalla distanza, palla alta

28’ PAREGGIO DELLA VELOCE! Cross in mezzo dalla destra di Piu, Berruti Daniel non trattiene e lascia lì il pallone che Bruzzone non deve far altro che spingere in rete

19’ Guarco cerca Salis con un lancio oltre la difesa ma il capitano granata é in fuorigioco

12’ ROSSETTI SALVA SULLA LINEA! Conclusione sporca di Guarco che doventa un assist per Revello che tocca verso la porta ma trova la respinta del capitano a centimetri dal goal

4’ SPERANZA SUBITO IN VANTAGGIO! Punizione chirurgica dai 35 metri di Carocci che fa colpire la palla contro il palo interno e gonfia la rete

1’ Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Si ritrovano Speranza e Veloce, dopo la sfida di Coppa, con alcune polemiche nel post gara sui vari giornali locali, le due squadre si sfidano a caccia di tre punti che sarebbero molto importanti per le rispettive classifiche. Rossoverde appena fuori dalla zona playoff, granata in crescita e desiderosi di dare una piega diversa al proprio campionato.

SPERANZA: Berruti D., Molinari, Carocci, Alo, Rossetti S., Pasquino, Di Nardo, Palegalli, Accatino, Bianchi, Fancellu.

A disposizione: Trozzola, Carrera, Sciutto M., Frosio, Murialdo, Sciutto L., Berruti G., Rossetti, Buzali.

Allenatore: Pisano.

VELOCE: Debenetti, Marzano, Marchi, Esposito, Torrini, Favara D., Revello, Guarco, Bruzzone, Salis, Piu.

A disposizione: Valenti, Valdora, Leskaj, Berardinucci, Panucci, Crocilla, Vallone, Spotorno, Caviglia.

Allenatore: Morbelli.

Arbitro: Porzio di Genova.