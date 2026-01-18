 / Calcio

Calcio | 18 gennaio 2026, 11:58

Calcio, Prima Categoria A. L'Andora nella tana della Virtus, domenica da monitorare per playoff e playout

Lo stadio Oliva ospiterà Borghetto - San Filippo Neri

Lo stadio Oliva ospiterà Borghetto - San Filippo Neri

Ultimo atto del girone di andata nel girone A di Prima Categoria.

La Virtus Sanremo è già certa del titolo di campione d’inverno, in attesa del turno interno delle 14:30 contro l’Andora.

Alle spalle dei matuziani ci sono il Ventimiglia e la coppa Dego - Albingaunia: le formazioni di Frumento e Poggi vivranno una domenica formato trasferta sui campi di Quiliano & Valleggia e Camporosso.

Clima da derby a Cengio, per l’arrivo dell’Altarese, mentre nella zona bassa della classifica risaltano gli incroci Cisano - Bordighera e Borghetto - San Filippo Neri.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium