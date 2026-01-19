STADIO APERTO: APPROFONDIMENTO SUL CAMPIONATO DI SERIE D

 / Calcio

Calcio | 19 gennaio 2026, 16:10

Calcio, Promozione. Il Finale si ridesta con il 3-0 al Little Club James: tutti gli scatti della gara (FOTOGALLERY)

Ballone, Caligaris e Ferrara i marcatori

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium