 / Calcio

Calcio | 16 gennaio 2026, 11:05

Calcio, Eccellenza. Le terne per la 17° di ritorno, Carcarese - San Francesco Loano a Lorenz di Trento

Savino dirigerà Pietra Ligure - Golfo Paradiso

ATHLETIC CLUB ALBARO – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Filippo Bruzzone (Genova)

Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
 

CARCARESE – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Alessandro Lorenz (Trento)

Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)

Assistente 2: Giorgio Galante (Genova)
 

FEZZANESE – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Denise Perenzoni (Rovereto)

Assistente 1: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)

Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)

Assistente 2: Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A.

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

RIVASAMBA H.C.A. – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)

Assistente 2: Francesco D’Andria (Chiavari)

Redazione

