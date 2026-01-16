Rugby. La Serie C torna in campo, derby ponentino tra Imperia e Savona

Il fine settimana del 17 e 18 gennaio si preannuncia particolarmente intenso per il rugby ligure, con numerosi incontri distribuiti tra categorie seniores e giovanili, in un calendario che mette in evidenza anche l’attività del Savona Rugby, chiamato a scendere in campo sia con la prima squadra sia con il settore giovanile. Domenica pomeriggio spazio anche alla Serie A Femminile, con il CUS Genova che alle 14.30, allo stadio Carlini-Bollesan, affronterà il Riviera 1975 in una sfida di buon livello tecnico che conferma la crescita del movimento femminile regionale. Alla stessa ora, ma in Serie B, il CUS Genova sarà impegnato in trasferta sul campo Diego Santi di Ivrea, confronto importante per dare continuità al proprio percorso stagionale.



Grande attenzione, però, è rivolta soprattutto alla Serie C, dove il Savona Rugby sarà protagonista nel derby ponentino contro l’Imperia, in programma domenica 18 gennaio alle 14.30 sul campo Pino Valle. Una gara dal forte valore simbolico e sportivo, che mette di fronte due realtà storiche del rugby ligure occidentale e che rappresenta per i savonesi un test significativo sia in termini di classifica sia di personalità, su un campo tradizionalmente difficile. Nella stessa giornata si giocheranno anche Amatori Genova-RFC Spezia al Carlini-Bollesan, Vespe Cogoleto-Province dell’Ovest a Cogoleto e Pro Recco-CUS Genova al Carlo Androne di Recco.

L’attività del Savona non si limita però alla prima squadra, perché il club sarà impegnato anche a livello giovanile: nell’Under 16 i biancorossi affronteranno l’Alba Rugby domenica alle 11.00 sul campo comunale di Sanremo, un confronto utile per misurare il percorso di crescita del gruppo. Il programma della categoria prevede inoltre CUS Genova-Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest-CUS Genova 2 e RFC Spezia-Firenze 1931.



Ampio spazio, infine, all’attività di base, con il Savona Rugby presente nel raggruppamento Under 12 di Recco, in programma sabato 17 gennaio dalle 10.00 al campo Carlo Androne insieme a Pro Recco, Amatori Genova, Province dell’Ovest e RFC Spezia, mentre a Imperia si svolgerà l’altro raggruppamento con Imperia, Vespe Cogoleto, CUS Genova, Reds, Sanremo e Superba, a conferma di un movimento regionale vivo e partecipato in tutte le sue categorie.