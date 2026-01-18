Calcio, Promozione. Il Finale punta a ritrovare i tre punti, la prima del 2026 al Borel è contro il Little Club James: la cronaca (LIVE)

FINALE - LITTLE CLUB JAMES 0-0
10' vento forte sul Borel, occhio ai palloni alti
7' partito bene il Finale con subito due chance, una con Polito e l'altra con Sivieri
15:04 partiti
Esordio da titolare per Nicolò Sivieri, l'attaccante classe 2009 viene lanciato dal primo minuto da Alessi, che lo aveva già fatto debuttare in Coppa.
PRIMO TEMPO
Nuovo anno partito con una sconfitta contro la capolista in casa Finale, che può anche starci tutto sommato, ma oggi si punta a ritrovare quella vittoria che manca dai primi di dicembre. Il risultato conterà in primis, ma occhio anche alla prestazione, spesso altalenante. Dall'altra parte, 2026 iniziato con una grande vittoria per i rossoblu, a pari punti in classifica con i savonesi, e squadra assolutamente da non sottovalutare.
Formazioni
FINALE: Canonica, Caligaris, Bellotti, Moretti, Tancredi, Tona, Sivieri, Ballone, Vittori, Ferrara, Polito
A disposizione: Mondino, Arzarello, Puddu, Mallarino, Minetti, Belvedere, Bazzano, Pulito, Rissi
Allenatore: Alessi
LITTLE CLUB JAMES: Parise, Truscello, Avanzino, Carrà, Cinaldo, Pulsoni, Casalegno, Biancato, Praglia, Chavez, Bilanzone
A disposizione: Costa, Canellini, Brunozzi, Leonardi, Prandi, Nabbar, Raiola, Odescalchi, Rossetti
Allenatore: Rossetti
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistenti: Daniele Pistis (Genova) - Giacomo Ferrari (Genova)