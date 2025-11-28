Libertas celebra Andrea Miccio: premio speciale alla Festa dei Campioni 2026 dopo il terzo titolo iridato

L’Italia torna sul tetto del mondo grazie ad Andrea Miccio, che a Dubai conquista il terzo titolo mondiale consecutivo nella categoria Bodybuilding Men Physique Professionisti, confermandosi uno degli atleti più completi tecnici e carismatici del panorama internazionale. La Men Physique è una delle categorie più seguite e competitive del bodybuilding moderno e premia un insieme di fattori molto più complessi: estetica, armonia, presenza scenica.

È una categoria che richiede una preparazione maniacale. In questo contesto, dominato da atleti provenienti da ogni parte del mondo, vincere una volta è un’impresa, vincere tre volte significa entrare nella leggenda. Ai Campionati Mondiali, Miccio ha affrontato atleti tra i più preparati al mondo, ciascuno di loro selezionato accuratamente dopo le rispettive fasi nazionali. Il livello, quest’anno, è stato definito dagli addetti ai lavori come il più alto di sempre nella categoria. Un traguardo che va oltre lo sport e Andrea Miccio entra definitivamente nella storia del bodybuilding internazionale diventando un riferimento tecnico per la disciplina e un esempio umano per chi vede nello sport una forma di riscatto e costruzione personale.

Libertas Nazionale Ente di Promozione Sportiva del Coni, si occupa di sport sul territorio nazionale da molti decenni con milioni di tesserati o decine di migliaia di associazioni. e Libertas ha più volte dimostrato una collaborazione con importanti atleti, tecnici e dirigenti. che hanno ottenuto ottimi risultati.

Libertas è quindi orgogliosa per l’importante risultato ottenuto da Andrea Miccio nella sua discipline ha deciso di conferirgli un premio speciale in occasione della Festa dei Campioni 2026. dove si attenderà la sua presenza come insegnamento per i più giovani. In particolare Libertas Liguria, tramite il presidente cav. Roberto Pizzorno ed il presidente di Libertas Imperia e direttore generale Andrea Rapa e la collaboratrice Barbara Morris vogliono complimentarsi con Andrea Miccio che con impegno quotidiano ha ottenuto un importante successo sportivo.