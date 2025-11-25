Weekend internazionale: il Kombat Team Alassio brilla tra Manchester e Pescara



Cage Warriors 197 “Unplugged” – Manchester (Regno Unito)



Il Team ha celebrato la prestigiosa vittoria di Giacomo Michelis, che ha superato Michael Dubois per decisione unanime. In un evento caratterizzato da un livello tecnico elevatissimo, Michelis ha confermato la propria solidità nel panorama europeo, distinguendosi per determinazione, lucidità e qualità di combattimento.





Fight Clubbing – Pescara (Italia)



A Pescara, il Kombat Team Alassio è sceso nuovamente in campo con due atleti: Zidar, protagonista di un debutto brillante, definito dal Team come un “esordio da vero guerriero, spettacolo puro, potenza e cuore”, e Samuele Iorio che, impegnato nell’incontro per il titolo mondiale K-1 dei piuma contro Cosmin Brumă, ha dato vita a un match di altissimo profilo tecnico. I cinque round hanno regalato momenti di straordinaria intensità e sacrificio. Pur non ottenendo il verdetto sperato, la prestazione di Iorio è stata accolta con unanime apprezzamento per qualità, disciplina e spirito agonistico.



“È stato un fine settimana impegnativo e straordinario. Essere presente su due fronti, tra Manchester e Pescara, è stata una sfida, ma i miei ragazzi hanno ripagato ogni sforzo con prestazioni di altissimo livello - ha commentato Alessandro De Blasi, coach e direttore tecnico del Kombat Team Alassio - Sono estremamente orgoglioso di tutti e tre: Michelis ha mostrato una maturità sportiva encomiabile, Zidar ha impressionato con un debutto da vero combattente e Iorio ha dato prova di un cuore e di una tecnica che pochi possono vantare. Questo è lo spirito del nostro team”.

Il weekend, pur segnato da risultati differenti, ha messo nuovamente in luce la forza, il carattere e la professionalità degli atleti del Kombat Team Alassio: “Questo è il nostro marchio - conclude De Blasi - talento, cuore e fame di vittoria. E noi continuiamo a crescere”.